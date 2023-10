Addio a Nino Spapperi, avvocato e professore a Città di Castello

Già da qualche anno - a seguito di una malattia - non si incontrava più passeggiare nelle vie del centro storico con quell’eleganza classica e il saluto sempre pronto, misto all’inconfondibile incedere con passo veloce. La figura di Cosimo (conosciuto da tutti come Nino) Spapperi, grande conoscitore del diritto, delle leggi, ma anche appassionato di letteratura, mancherà molto a questa città. Avvocato, docente, esperto di diritto, materie giuridiche ed economiche, primo difensore civico del comune di Città di Castello, il professor Spapperi se n’è andato in silenzio nei giorni scorsi. Per molti era stato professore nelle scuole superiori, per altri avvocato o consulente, revisore dei conti in importanti aziende del territorio. Aveva ricevuto la toga d’oro dall’Ordine Avvocati di Perugia nel 2013. Il sindaco: "Lo ricordiamo con affetto sempre sorridente, garbato e disponibile, nell’ufficio dello Sportello del Cittadino, a dispensare consigli e molto spesso risolvere problemi e affiancare i cittadini nel talvolta difficile rapporto con la burocrazia e le procedure amministrative", ha dichiarato, a esequie avvenute Luca Secondi. Parole d’affetto anche da parte di Marcello Pecorari difensore civico della Regione Umbria: "Era una persona garbata, giurista preparato e sempre disponibile per tutti. I suoi insegnamenti rimarranno presenti indelebili come il ricordo della sua persona", conclude Pecorari. Alla famiglia le condoglianze anche da parte della redazione de La Nazione.

Cristina Crisci