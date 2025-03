Addio a Maria la supernonna. Aveva 104 anni

MONTONE – Il borgo arietano in lutto per la scomparsa di Maria Biccheri, la sua cittadina più anziana e centenaria, morta all’età di 104 anni. L’amministrazione comunale la ricorda con affetto: "In tutto l’arco della sua vita è stata un esempio di resilienza e saggezza, ma soprattutto di amore per la famiglia e attaccamento ai valori della comunità arietana". Il Comune rappresenta tutti i montonesi "esprimendo il più profondo cordoglio alla famiglia di nonna Maria, stringendosi attorno a loro in questo momento di dolore". Nel 2021, in occasione dei suoi cento anni, l’amministrazione aveva organizzato una piccola cerimonia con la consegna di una targa la dolce nonna Maria per celebrare l’importante traguardo. Un gesto simbolico che le ha testimoniato la grande stima e l’affetto di tutta la comunità arietana.

Pa.Ip.