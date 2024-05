Ad “Affari tuoi“ c’è la folignate . Cristina Grimaldi

FOLIGNO – Si chiama Cristina Grimaldi la biondissima concorrente folignate sbarcata su Rai Uno alla corte di Amadeus nel programma televisivo ‘Affari tuoi’.

Da dodici puntate al teatro delle Vittorie di Roma, la giovane umbra ha 35 anni e svolge l’attività di make up artist per una nota azienda di cosmetica professionale. Sempre sorridente e solare, Cristina, che ha in programma di sposarsi a settembre, si è fatta conoscere al grande pubblico del preserale della rete ammiraglia Rai per la sua spontaneità e la contagiosa simpatia. In rappresentanza della regione Umbria, nei prossimi giorni proverà a vincere il montepremi di 300mila euro messo in paio dal popolare game show che ogni sera tiene incollati allo schermo quasi sei milioni di spettatori.