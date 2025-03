Acquasparta e Avigliano insieme per “connettere“ gli eventi

TERNI - Si chiama “In Itinere/territori in movimento“, il progetto presentato in Provincia e ideato dalla cooperativa di comunità Surgente in collaborazione con i Comuni di Acquasparta e Avigliano Umbro e con altri partner privati operanti nei settori dell’escursionismo, dell’accoglienza e della comunicazione turistica. Erano presenti il vicesindaco di Avigliano Umbro Daniele Marcelli, l’assessore alla cultura del Comune di Acquasparta Guido Morichetti, il presidente di Surgente Massimo Manini ed alcuni operatori privati coinvolti nel progetto. L’obiettivo è di promuovere e valorizzare i territori per metterli in connessione. In Itinere, prevede l’emissione di una card che comprende le convenzioni ai servizi già in essere di Surgente (il Moff’art di Avigliano Umbro, il sentiero dei Sensi Ridesti, un “non Festival di scienze, arti&arti applicate“, la “Foresta fossile“ ed esercizi commerciali e ristorazione) aggiungendone però dei nuovi, quelli presenti sul territorio di Acquasparta.