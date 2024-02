Acquamotricità: ecco i corsi in piscina

ORVIETO Ripartono i corsi di acquamotricità in gravidanza. Grazie alla collaborazione tra il Comune, la Asl e la Uisp Orvieto Medio Tevere, da lunedì la piscina comunale di Orvieto tornerà ad ospitare le attività rivolte alle donne in gravidanza. I corsi si terranno tutti i lunedì, dalle 10 alle 11, avranno un costo agevolato di 5 euro e verranno proposte a tutte le gestanti che frequentano il consultorio, che saranno accompagnate nella lezione da un’ostetrica specializzata. L’obiettivo del progetto, oltre a riavviare le attività che erano state sospese nel 2020 a causa della pandemia, è quello di migliorare l’attrattività del punto nascita dell’ospedale offrendo un servizio di continuità in gravidanza e per il parto. In ospedale, infatti, c’è la possibilità di proseguire il percorso in acqua essendo disponibile una vasca per il travaglio e parto. "La ginnastica in acqua – spiegano dalla Asl – è il modo migliore in gravidanza per eseguire movimenti mirati alla tonificazione, all’irrobustimento e all’allungamento di tutti i muscoli della fascia pelvica che sorreggono la schiena ed il peso dell’utero e degli organi interni, dei muscoli delle gambe e in particolare delle cosce, dei muscoli dorsali, che con l’aumento di volume e di peso dell’utero e con il cambiamento della postura tipico della gravidanza vengono messi a dura prova e tendono sempre a inviare segnali dolorosi, specie verso la fine della gravidanza, e dei muscoli di spalle e braccia, fornendo anche una buona preparazione in vista dell’allattamento e dell’accudimento del bambino. Un corso di acquaticità in gravidanza fornisce molte informazioni, uno scambio continuo di esperienze con altre future mamme ed infine, serve per lavorare con gli esercizi di rilassamento, respirazione e con le visualizzazioni guidate, poiché l’acqua favorisce moltissimo lo stato di rilassamento muscolare e psicologico".