Si versa addosso l’acqua bollente, bimba di due anni ustionata. E’ ricoverata al Meyer

Città della Pieve (Perugia), 14 dicembre 2024 – Ustionata dall’acqua bollente ad appena due anni. È rimasta vittima di un incidente domestico la bambina, originaria del Trasimeno, che giovedì sera è stata trasferita d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze a causa delle ferite che ha riportato su diverse parti del corpo. È stata l’acqua bollente, che la bambina di appena due anni si sarebbe rovesciata addosso sotto gli occhi dei genitori, a causare le lesioni. E poi da lì la corsa in ospedale, verso il pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia.

I medici perugini hanno immediatamente intuito la gravità delle ustioni che interessavano delicate zone del corpicino. Per questo hanno optato per l’immediato trasferimento al nosocomio fiorentino da dove, nella tarda serata di ieri, sono arrivate notizie confortanti. Data l’ora tarda e il calare del buio non è stato possibile attivare il trasferimento in elicottero ed è quindi partita un’ambulanza con il personale medico che ha monitorato la piccola durante il trasferimento e scortata dai familiari.

Le condizioni della bambina, a differenza di quanto era apparso in un primo momento, non sarebbero considerate gravi. Resterà ricoverata ancora nel reparto toscano e al suo capezzale ci sono mamma e papà che in quegli istanti fulminei, loro malgrado, non sono purtroppo riusciti ad evitare l’accaduto. Qui riceverà le cure di uno dei centri più avanzati del Paese per quanto riguarda le cure dei bambini ustionati (circa 200 ricoveri all’anno) con le terapie e i metodi più all’avanguardia.