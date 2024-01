Terni, esplode tubatura dell’Acciaieria: impressionante perdita di acqua. Il video

Terni, 11 gennaio 2024 – Per cause ancora in via di accertamento, una tubatura dello stabilimento Arvedi Acciai nel viale Brin si è rotta. L’esplosione della condotta ha provocato una impressionante perdita di acqua. Come si vede in un video girato davanti allo stabilimento, enormi getti di acqua alti diversi metri hanno completamente allagato l’ingresso della struttura.

I vigili del fuoco del comando di Terni sono immediatamente intervenuti per cercare di limitare i danni dell’allagamento, mentre il personale dello stabilimento si è subito attivato per chiudere la fuoriuscita di acqua.

L'enorme perdita d'acqua nello stabilimento

Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi e delle motopompe tra cui un’idrovora per prosciugare la zona interessata. Fortunatamente non risultano interessate le zone produttive o gli impianti di produzione. E inoltre, non ci sono persone ferite.