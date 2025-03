Acf Foligno senza tregua. Il Siena ko in undici minuti

ACF FOLIGNO 2 SIENA 0

ACF FOLIGNO 4-3-3: Tognetti; Santarelli, Grea, Schiaroli, Mancini (38’ st Grassi): Settimi (46’ st Zichella), Ceccuzzi, Mattia (38’ st Ferrara); Khribech, Tomassini (48’ st Di Cato), Calderini (1’ st Pupo Posada). A disp.: Bulgarelli, M. Cesaretti, G. Nuti, Casali. All.: Manni.

SIENA 4-3-1-2: Giusti; Morosi (38’ st Hagbe), Achy, Biancon, Di Paola; Masini (31’ st Giannetti), Bianchi, Farneti (31’ st Mastalli); Carbè (10’ st Rogani); Boccardi, Semprini (5’ st Galligani). A disp.: Paolucci, Candido, Lollo, Pescicani. All.: Magrini.

Arbitro: Rihai di Lovere.

Marcatori: 23’ st Tomassini, 34’ st Pupo Posada.

Note: gara sospesa per 6’ al 12’ del secondo tempo per un malore accusato da un tifoso del Siena nel Settore ospiti che ha richiesto l’intervento dell’ambulanza. Spettatori 300 circa. Ammoniti: Mancini, Khribech, Mattia, Pupo Posada, Ceccuzzi. Khribech, Farneti, Mastalli, Morosi. Angoli: 5-1.

FOLIGNO - L’Acf Foligno al Blasone continua a fare il pieno. Con il successo di ieri contro il Siena, l’Acf ha confezionato la sesta vittoria consecutiva, altri tre punti pesanti che consentono a Settimi e soci di blindare la seconda posizione alla spalle del Livorno capolista. Un’altra impresa realizzata nei secondi 45 minuti grazie ad uno-due micidiale di Tomassini e Pupo Posada che ha stordito l’undici di Magrini. Dopo una prima frazione di gioco orfana di sussulti, l’Acf Foligno al 23’ è riuscita a rompere l’ equilibrio: azione sulla fascia destra di Khribech in profondità per Settimi che dal fondo scodella in area per Tomassini, quest’ultimo da distanza ravvicinata supera Giusti. Il Siena accusa il colpo incontro difficoltà per reagire e al 34’, Pupo Posada subentrato a Calderini infortunato fa tutto da solo e sigilla il raddoppio. Con la partita ormai in ghiaccio, l’Acf prova, senza esito, a cercare il terzo gol ma non ci riesce. Allora il Siena si rifà avanti con Carbè e Mastalli ma Tognetti è attento e la partita finisce sul punteggio di 2-0 per i padroni di casa. "Prestazione perfetta – ha commentato Alessandro Manni – da parte di una squadra che in quest’ultima parte della stagione vuole togliersi ancora grosse soddisfazioni".

Carlo Luccioni