Accordo tra Comune e Finanza

TREVI Il Comune e il comando provinciale della guardia di finanza di Perugia hanno sottoscritto un protocollo di intesa in materia di tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea. L’accordo, firmato negli uffici del Comune di Trevi dal sindaco, Ferdinando Gemma, e dal comandante provinciale della guardia di finanza d, generale Carlo Tomassini, ha come fine la collaborazione reciproca per garantire il corretto utilizzo delle significative risorse, destinate al Comune di Trevi, per realizzare azioni e interventi previsti dalle missioni del Pnrr. Il protocollo, che resterà in vigore sino a fine 2026, andrà a rafforzare le azioni a tutela della legalità in materia di utilizzo di risorse pubbliche destinate al Pnrr.