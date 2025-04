Accordo tra Azienda ospedaliera Santa Maria e Usl 2 per ridurre liste d'attesa in Umbria

TERNI Siglato l’accordo di integrazione interaziendale per l’abbattimento delle liste d’attesa e la riduzione della mobilità passiva interregionale, tra l’Azienda ospedaliera Santa Maria (foto) e l’ Usl 2, sottoscritto dai direttori generali Andrea Casciari e Piero Carsili, alla presenza della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti e della direttrice regionale salute, Daniela Donetti. "L’accordo è incentrato sul recupero della mobilità passiva, l’aumento della produttività delle strutture in relazione alla loro organizzazione e funzione, nel rispetto dei criteri del Dm 70/2015, e la riduzione dei tempi di attesa al fine della garanzia di appropriatezza e sicurezza delle cure – spiega la governatrice umbra– . L’obiettivo comune è incrementare, tra l’altro, l’attività ortopedica protesica in elezione nell’azienda ospedaliera con un ampliamento dei posti letto di day week surgery assegnati alla struttura di chirurgia multidisciplinare a ciclo breve, una più stretta integrazione in ambito chirurgico tra l’ospedale di Terni e il presidio ospedaliero di Narni con una maggiore offerta di posti letto da parte delle strutture territoriali e ospedaliere dell’Us 2 in favore di pazienti trasferibili dai reparti dell’Azienda ospedaliera sia per la necessaria continuità assistenziale che per la tempestiva attivazione della fase riabilitativa del percorso di cura". Tre gli ambiti di intervento dell’accordo. Uno è l’area medica riabilitativa: viene realizzata una struttura integrata tra azienda ospedaliera di Terni e Usl 2 con l’utilizzo delle strutture ospedaliere della Usl 2, Narni, Amelia e Domus Gratiae, in modo da garantire la media alta specialità presso l’ospedale di Terni, la media bassa complessità internistica all’ospedale di Narni e i percorsi riabilitativi post acuti presso le strutture riabilitative dell’ospedale di Amelia e la Domus Gratiae.