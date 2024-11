Accoltellato lungo la strada. Ventiduenne ricoverato con trenta giorni di prognosi

PERUGIA

È ricoverato in ospedale, se la caverà. Sono trenta i giorni di prognosi che i medici del “Santa Maria della Misericordia“ hanno dato a un 22enne, arrivato al pronto soccorso in ambulanza nella serata di sabato. Ferito da una coltellata, aggredito in strada, fuori da un ristorante lungo Trasimeno Ovest, tra Olmo e Ferro di Cavallo. Aggredito da più persone, sembra, che poi si sono dileguate, lasciandolo a terra sanguinante. L’intervento del 118 ha permesso di procedere immediatamente alle cure, prima sul posto, quindi il rapido trasferimento all’ospedale, mentre i carabinieri avviavano le indagini. I militari stanno vagliando eventuali testimonianze e verificando se le telecamere di sicurezza della zona possano fornire indicazioni utili per risalire all’identità degli aggressori e, quindi, a chiarire le ragioni del ferimento. L’accoltellamento si è verificato intorno alle 21 in una zona transitata e frequentata, vista la presenza di diversi locali. Possibile che il ferimento del giovane sia stato notato da qualcuno oppure il tutto, evidentemente consumatosi in pochi attimi, sia passato inosservato nel via vai di auto. Da chiarire anche le circostanze dell’aggressione, se sia la conseguenza di una lite o se si sia trattato di una sorta di regolamento di conti. Elementi che lo stesso ferito potrà fornire ai carabinieri, coordinati dalla Procura, che lo dovrebbero sentire nelle prossime ore quando le condizioni fisiche gli permetteranno di rispondere. Un episodio particolarmente allarmante, visto l’orario e il luogo dove si è verificato. Una zona non tradizionalmente “critica“ sul fronte della criminalità, ma non nuova a episodi di violenza. Come i furti finiti in rapina. Non sono mancati anche operazioni da parte delle forze dell’ordine nell’ambito dello spaccio di droga.