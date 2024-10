Fontivegge, coltellate nella notte: aggrediti due ventenni. Finiscono entrambi in ospedale

Perugia, 21 ottobre 2024 – Ancora un episodio di violenza a Fontivegge. È successo nella notte tra sabato e domenica: due giovani, poco più che ventenni, entrambi di origini nigeriane, hanno raccontato di essere stati aggrediti a coltellate da un gruppetto di persone, a quanto pare anche loro di origine straniere. L’episodio è avvenuto intorno alle due. I ragazzi sono stati trovati a terra, sanguinanti, nella zona del Broletto, da alcuni passanti. Dopo la richiesta d’intervento dei soccorsi, i due ventenni sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118. Nessuno dei due, per fortuna, ha riportato ferite gravi: entrambi avevano tagli alle mani, che con tutta probabilità si sono procurati nel tentativo di difendersi. I medici dell’ospedale peruginio hanno provveduto a medicarli: per loro pochi giorni di prognosi. Dell’episodio si occupano i carabinieri che sono ora al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Saranno visionate, tra l’altro, anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza che, nella zona di Fontivegge, sono piuttoste numerose.

E mentre le indagini dei militari cercano di fare luce sull’ennesimo episodio di violenza, del quartiere e della sua sicurezza si parlerà nel pomeriggio di venerdì nell’incontro promosso dall’associazione “Progetto Fontivegge“. Il tema dell’iniziativa è: “Quali soluzioni per la sicurezza, il decoro e la rigenerazione del quartiere?“. “Apriamo le porte del dialogo – dicono i promotori – alla nuova sindaca Vittoria Ferdinandi per consentire a residenti e commercianti di discutere direttamente con lei i problemi del quartiere”. È previsto anche l’intervento degli assessori Francesco Zuccherini e Costanza Spera. L’appuntamento è venerdì alle 16.30 all’istituto paritario Leonardi in piazza del Bacio.