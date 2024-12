Accensione delle luminarie. A Gualdo Tadino è Natale

GUALDO TADINO - Prende avvio oggi il programma degli eventi per le feste di Natale. L’atto ufficiale è l’accensione delle luminarie previsto per le 18 in piazza Martiri della Libertà; da lì parte il trenino di Natale, che funzionerà anche nei giorni 8, 15, 22, 25, 26 e 29, per permettere a grandi e piccini di vivere l’atmosfera festiva spostandosi comodamente tra le diverse attrazioni. La giornata di oggi propone anche altri appuntamenti di rilievo per il pomeriggio, dopo la consegna dei 300 panettoni per i bambini del Kosovo. Alle 15, in Comune, c’è la firma ufficiale del “Patto educativo“ tra rappresentanti di istituzioni locali, istituti scolastici, associazioni ed enti del terzo settore. Sempre alle 15 nella Valsorda, c’è “Natale Sottovoce“, evento organizzato da “Vivere Valsorda“, un’occasione unica per immergersi nella magia delle festività in uno scenario naturale quanto mai suggestivo. Alle 16.45, musica protagonista con l’esibizione del coro di bambini “Sarabanda“, diretto da Angelo e Raoul Provvedi nella chiesa monumentale di San Francesco; alle 17 l’arrivo di “Babbo Natale in Capezza“ in via Battisti, una sorpresa speciale per i più piccoli. La serata si chiude in centro con l’esibizione della scuola di danza Umbria Ballet. Tutte le iniziative sono organizzate dall’assessorato alla cultura, di cui è titolare Gabriele Bazzucchi (nella foto) con commercianti, Polo museale, associazioni, scuole.

A.C.