“Accade d’autunno“, ultimo appuntamento. A Palazzo Collicola si presenta il libro di Eloisa Morra

SPOLETO - Ultimo appuntamento di “Accade d’autunno a Spoleto“. Sabato 30, alle 16.30 alla Biblioteca Carandente di Palazzo Collicola, è in programma la presentazione del libro “Scialoja A-Z“, edito dalla casa editrice Electa e curato da Eloisa Morra. Toti Scialoja è tra le figure più poliedriche del XX secolo, non solo italiano. Il volume a lui dedicato si articola in oltre cento voci, scritte da diversi autori: selezionata e coordinata da Eloisa Morra, questa raccolta di parole-chiave disegna un ritratto caleidoscopico di Scialoja, in grado di rendere visibile l’itinerario di un intellettuale a tutto tondo, che alla solidità della formazione culturale ha unito un’audacia tipicamente novecentesca. La curatrice sarà in dialogo con l’artista e Presidente dell’Accademia Nazionale di San Luca, Marco Tirelli, che di Toti Scialoja è stato allievo negli anni Settanta all’Accademia di Belle Arti di Roma.