Abusi su una bimba di 5 anni. Arrestato un operaio 44enne. Incastrato dalle telecamere

Avrebbe abusato di una bambina, figlia di una coppia di amici, la sera tra il 23 e il 24 dicembre. Il video della telecamera installata dai genitori per controllare la bimba sembrerebbe non lasciare dubbi. Tanto che, accorgendosi delle immagini riprese dall’apparecchiatura elettronica, i genitori della piccola hanno immediatamente sporto denuncia e, nell’arco di poche ore, per un 44enne ternano sono subito scattate le manette con l’accusa di violenza sessuali su minori. L’uomo, operaio incensurato, si trova nel carcere di Sabbione. Il gip di Terni ha convalidato l’arresto al termine dell’interrogatorio di garanzia, respingendo la richiesta di arresti domiciliari avanzata dal legale dell’indagato, l’avvocato Marco Tudisco che avrebbe posto all’attenzione del giudice le condizioni di salute dell’uomo, ritenute non compatibili con la permanenza in carcere. Dove, invece, l’uomo rimane, mentre il suo difensore sta valutando la possibilità di ricorrere contro la convalida del gip, insistendo sulla possibilità di una misura cautelare alternativa. Secondo quanto si apprende, la denuncia - che comprenderebbe anche un episodio analogo datato luglio 2024 - sarebbe scattata una volta che il padre avrebbe visionato, tramite un’app dello smartphone, le immagini della telecamera installata nella stanza della figlia. Immagini nelle quali l’indagato avrebbe avuto atteggiamenti inequivocabili. In quel momento, il 44enne sarebbe stato da solo con la bambina nell’abitazione. Al momento dell’arresto, a casa del 44enne i carabinieri, che hanno condotto l’indagine, hanno sequestrato anche il computer e alcune memorie esterne che saranno successivamente analizzate.