“Abbraccio ai Sibillini“. Una pedalata di rinascita

NORCIA Da tutta Italia a Norcia per ‘Un abbraccio ai Sibillini’. La nona edizione della pedalata non competitiva, organizzata dall’asd Francesco, va in scena oggi tra i sentieri per mantenere i riflettori accesi su quei territori duramente colpiti dal sisma del 2016, che faticosamente cercano di risollevarsi dopo i danni subìti. La carovana partirà alle 8 da piazza San Benedetto, a Norcia, e terminerà a Castelluccio, per un percorso di 38 chilometri, in sella a biciclette d’epoca costruite prima del 1986. Ciclisti da tutta Italia sono arrivati già ieri, per poi affrontare, oggi, le strade asfaltate e bianche, passando per il Piano delle Marcite fino al Pian Grande e Castelluccio, per una cicloturistica d’epoca unica. Dopo la sosta e le foto di rito si farà ritorno a Norcia, "non prima di aver festeggiato con un aperitivo e con grande soddisfazione – dichiara Cesare Galletti, presidente dell’asd Francesco, – l’apertura della prima attività, che non sia street food stagionale. Si chiama Castelluccio dream experience, ha la sua sede alla Locanda delle Pastocchie e propone escursioni culturali e ambientali, un vero segnale di rinascita per Castelluccio". Dopodiché, in maniera autonoma, chi vorrà potrà fermarsi a Norcia a per un pranzo a base di prodotti tipici. "Con questa iniziativa – ricorda Galletti – vogliamo essere vicini e dare supporto morale agli abitanti di Norcia, far sentire loro che non sono soli. Il ritrovo è alle 7 in piazza San Benedetto, per ultimare le iscrizioni".