A Umbertide la Giunta è fatta Entrano Lara Goracci e Cavedon

La Giunta comunale c’è. Manca ancora il crisma dell’ufficialità ma ormai i giochi sono fatti: Umbertide ha un governo che si appresta ad amministrare la città per altri cinque anni. Una "quadra" trovata martedì con la scelta di Lara Goracci, in quota "Umbria civica", mentre resta fuori del giochi la lista di Marco V. Guasticchi "Umbertide in movimento".

Stanti i tre assessori della precedente Giunta, ovvero Annalisa Mierla (vicesindaco), Francesco Cenciarini e Alessandro Villarini confermati entrano in Giunta Lorenzo Cavedon per FdI e la new entry della politica locale Lara Goracci, (un passato in Umbertide cambia), fortemente voluta al tavolo delle trattative dal responsabile di "Umbertide civica" Luigino Orazi, con la benedizione di Nilo Arcudi, presidente di "Umbria civica". Per la presidenza del consiglio comunale la scelta ricade su Giovanna Monni, storica rappresentante della destra locale: insieme a Cavedon e Mierla rappresenta il tridente di FdI, partito vincente della coalizione che ha preteso (e ottenuto) tre incarichi. Per Giulia Medici, espressione di "Umbertide per Carizia", entrata e poi uscita dal totogiunta nonostante la sua lista sia la seconda più votata nel Cdx, si parla di un posto di capogruppo in consiglio comunale.

I rumors raccontano di una sintesi difficile, gestita anche e soprattutto sui tavoli perugini dei partiti, trattative che hanno deluso Umbertide in movimento ed il suo nume tutelare Guasticchi, uscito dall’ultimo incontro sbattendo la porta. Tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima l’ufficialità.

Pa.Ip.