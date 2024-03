“A tavola con Gustum“, viaggio nella tradizione enogastronomica

GUBBIO - Parte oggi “A Tavola con Gustum. Gubbio, Sinfonia di sapori e melodie”. Il progetto, realizzato sotto l’egida di Gustum Umbria del Gal Alta Umbria, Confcommercio e Confederazione Italiana Agricoltori, ha come obiettivo quello di proporre appuntamenti che mettano in risalto le tradizioni eugubine, coniugando enogastronomia e folklore. Stasera alle 19.30 i sei ristoranti partecipanti - Bar La Valle da Isidoro, Fra Luppolo, Ristorante Alla Balestra, Ristorante Il Picchio Verde, Ristorante La Cia e l’Osteria del Bottaccione - apriranno i battenti alla prima delle quattro serate dedicate. Nel menù non mancheranno baccalà, friccò, crescia (foto dal sito laveracresciadigubbio.net), tartufo e non solo. Sarà presente nei ristoranti anche La Bottega Azzurra, una realtà locale che, oltre a produrre prodotti di pasticceria di qualità, si preoccupa dell’inclusione lavorativa di persone con disabilità o problemi di carattere sociale. Saranno regalate le “sbriciotte”, dolcetti tipici, e si parlerà di sostenibilità etica e sociale. Le altre serate il 22 marzo, 5 e 12 aprile.