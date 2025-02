A spasso in città tra dialetti, oratori e storie d’amore

Una passeggiata lungo le vie del dialetto perugino, un’incursione nell’oratorio di Sant’Agostino e l’amore tra Giovanni Buitoni e Luisa Spagnoli per le nuove visite guidate di “Gran Tour Perugia“. Si comincia oggi alle 16 nell’ambito del Festival delle Radici, con una passeggiata gratuita per le vie del dialetto per scoprire i significati reali dei nomi di alcune strade dell’acropoli come via del Verzaro, la Cuparella e via del Bulagaio : attraversandole si potrà capire quanto la toponomastica della città sia stata influenzata dal dialetto perugino e conoscere storia, curiosità e segreti. Domenica sempre alle 16 è la volta dell’oratorio di Sant’Agostino. Passeggiando lungo corso Garibaldi, si arriva a questo scrigno d’arte rivestito di pitture e intagli lignei dorati che fanno ben intuire una committenza colta e raffinata. Costo della visita guidata euro 17, gratuito fino ai 12 anni.

Sabato 15 febbraio, in occasione delle celebrazioni di San Valentino, spazio a “Una storia lunga un Bacio. L’amore di Giovanni e Luisa” incentrata sulla storia d’amore tra Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni, nata nel primo laboratorio della Perugina, o meglio della “Società Perugina per la fabbricazione dei confetti”. Il tour inizierà dal laboratorio, che si trova in via Alessi, nei sotterranei di palazzo Ansidei, rimasto intatto così come la Spagnoli lo ha lasciato nel 1914. Si proseguirà poi per le vie della città toccando luoghi cari agli inventori del Bacio. Costo della visita guidata euro 15, gratuito fino ai 12 anni, evento dog friendly.

Informazioni e prenotazioni al 371.3116801, anche WhatsApp.