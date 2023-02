A scuola una miniera di oro... verde!

Quando si varca il cancello d’ingresso della nostra scuola, è impossibile non notarli. Sono lì, belli, solidi, rassicuranti: sono i nostri ulivi. Piantati ben prima della costruzione della Dante Alighieri di San Sisto, ne rappresentano le radici. Le loro curvature, ogni singola fronda ne fotografano la storia. E raccontano la nostra. Diciamolo, la parte green del nostro Istituto, il Comprensivo Perugia 7, è per noi motivo di orgoglio: circa 150 ulivi, non molto giovani, risalenti almeno agli anni ’40, ce lo dice la spaccatura centrale del tronco. E non sono lì solo per fare da sfondo alla vita scolastica, tra una lezione di letteratura all’aperto e un’attività di orienteering. Ora sono diventati protagonisti di un grandioso progetto: dal 2019 l’Istituto ha infatti deciso di produrre il proprio olio, un qualcosa di unico, speciale! Una cooperativa volenterosa, Terra fuori mercato, un frantoio dal nome simpatico, Il Nocciolino, e il risultato è assicurato: circa 100 litri d’olio d’oliva prodotti quest’anno! Un olio dallo splendido colore ambrato, che ne assicura l’alta qualità. Il processo di produzione è sicuro: le olive vengono raccolte manualmente e scelte per poi essere lavorate. L’attività è stata promossa anche didatticamente; ciò ha permesso agli studenti di conoscere fin dalla primaria l’olio e il mondo che si nasconde dietro esso. I più “giovani” hanno infatti partecipato alla raccolta delle olive, poi osservato nel frantoio le fasi di produzione. Noi della secondaria ci siamo dedicati al concorso interno “Disegna la tua etichetta: l’oro del mio giardino”: ogni studente ha progettato e ideato la propria e le tre vincitrici sono state applicate sulle lattine d’olio. Che bello! Tutti impegnati nel disegnare l’etichetta più originale, simmetrica, fantasiosa, nell’intento di realizzare un’opera d’arte e vederla stampata e venduta insieme al buonissimo olio.

Quest’anno, poi, le lattine sono andate subito a ruba, acquistate da genitori, nonni, ex studenti… Il ricavato della vendita sarà impiegato per la scuola, per progetti e materiali didattici che aiutino gli insegnanti a fornire un’offerta formativa sempre migliore. "Trovo che sia un’attività interessante per formare e coinvolgere gli studenti - afferma il preside Federico Ferri - mi auguro che continui più a lungo possibile". Come ci ha ricordato Michel, del gruppo I contadini di Terra fuori mercato, "gli ulivi fanno parte della cultura umbra, che va assolutamente tenuta in vita, anche per migliorarne la qualità". E la nostra scuola intende farlo: gli ulivi che la circondano tengono salde le nostre radici, ci legano alla natura e rappresentano una certezza che resiste al passare del tempo.