A scuola di creatività con la tecnologia: "Esperienze formative e trasversali"

“A scuola di creatività con le Stem“: è il progetto, per il quale l’Istituto Comprensivo Perugia 12, guidato dalla dirigente Simona Ferretti, ha ottenuto un importante finanziamento nell’ambito del PNRR, da impiegare nella formazione dei docenti di tutti i gradi scolastici e nella sperimentazione e condivisione di buone pratiche, costituendosi come polo formativo di una rete di 14 scuole dislocate su tutto il territorio nazionale. Il progetto, oltre a potenziare notevolmente le competenze degli studenti e dei docenti, ha anche avuto un impatto significativo sul territorio a partire dalle famiglie che hanno condiviso esperienze e osservato da vicino i prodotti realizzati, costruendo una comunità educativa più forte e collaborativa. L’iniziativa è stata articolata in due giornate con mostre diffuse a Ponte San Giovanni (l’Associazione Basket Accademy ha messo a disposizione il Palazzetto dello Sport), Balanzano e Pieve di Campo, mentre al Park Hotel sono stati presentati i percorsi STEM. Un momento di grande significato è stata la donazione, da parte della ditta Fredriks (partner del progetto), di un pannello interattivo Mirantibus Edu (e di altri piccoli

pannelli sul modello di quello più grande) al Comitato Daniele Chianelli.