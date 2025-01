A San Martino arriva la nuova farmacia

SPOLETO – A Spoleto è in arrivo una nuova farmacia nella frazione di San Martino in Trignano. A stabilirlo è stato il consiglio comunale che, con 17 voti favorevoli (4 astenuti), ha approvato il piano comunale delle zone farmaceutiche anno 2024. Con lo stesso atto è stata anche deliberata l’acquisizione della titolarità della nuova farmacia ed il conferimento della gestione a A.F.C. Srl. Ad assegnare la farmacia numero 11 a Spoleto è stata la regione dell’Umbria con tanto di concorso ed il comune di Spoleto, come stabilito per legge, ha esercitato il diritto di prelazione per la gestione.

Il nuovo piano territoriale delle farmacie anno 2024 si è reso indispensabile anche per lo spostamento della sede della Farmacia Marchese (sede farmaceutica 1 di Spoleto) da piazza della Libertà a Via Strada Romana, sempre comunque nella zona del centro storico. Il comune inoltre ha acquisito la titolarità della farmacia nella zona di San Martino in Trignano ed ha predisposto gli atti necessari alla messa in esercizio. Non rimane quindi che richiedere le autorizzazioni ed i nulla osta ai competenti uffici regionali e sanitari propedeutici all’esercizio farmaceutico.

Quella di San Martino quindi sarà la farmacia comunale numero 3 e sarà gestita dall’Azienda Farmacie Comunali S.r.l. (AFC Srl) che già gestisce le farmacie 1 e 2. Entro breve inoltre verranno definiti i dettagli dei rapporti tra l’ente pubblico e la SRL di proprietà dello stesso comune, tra cui l’addendum contrattuale, e le procedure necessarie all’avvio della farmacia comunale.