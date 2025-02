A Perugia opera il centro Il Pellicano: "Equipe di esperti in campo dal 1997"

"Nella nostra città è dal 1997 che opera Il Pellicano, un Centro nato per volontà di un gruppo di pazienti che sollecitate e sostenute dagli operatori hanno voluto e saputo svolgere un’azione di sensibilizzazione assumendosi anche la responsabilità legale di un’associazione alla quale hanno dato appunto il nome di un uccello che, nel modo di nutrire i suoi piccoli, esprime proprio quell’amore che le pazienti cercano e non trovano". Lo fa notare la presidente del Centro, Assunta Pierotti, a proposito del dibattito sui lavori della VI commissione del Comune di Perugia in cui si auspicava di integrare la rete dei servizi.

"In tutti questi anni l’equipe del Centro composta da nutrizionisti, psicologi, psichiatri, osteopati infermieri, educatori, ha avuto, in cura, grazie all’apporto di molti volontari, in regime semiresidenziale più di 3000 pazienti, per lo più giovani donne, evitando ricoveri molto costosi e non sempre risolutivi, ottenendo grandi apprezzamenti e pochissime risorse e garantendo un servizio essenziale".