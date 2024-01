"A Perugia non ci sono corse clandestine di auto"

Nessuna corsa clandestina di auto a Perugia. È quanto ha garantito ieri l’assessore comunale alla sicurezza Luca Merli, rispondendo a una interrogazione del consigliere del Pd, Marko Hromis. Merli, infatti, ha riferito che "questa è una problematica di cui l’amministrazione ha avuto sentore tramite segnalazioni da parte dei cittadini avvenute fin dalla scorsa primavera. Il Comune – ha spiegato – si è quindi attivato sia tramite la polizia locale che estendendo la segnalazione alle altre forze dell’ordine. In conseguenza di ciò dall’estate scorsa e fino al 31 dicembre tutte le forze dell’ordine e la polizia locale hanno effettuato controlli nei turni notturni nelle vie indicate nell’esposto a San Sisto e in via Mario Angeloni, a Fontivegge, senza riscontrare il fenomeno segnalato delle corse clandestine". Queste erano infatti le zone da cui mesi fa sono iniziate le segnalazioni e dove anche gli uomini della Questura avevano effettuato controlli nel cuore della notte, riscontrando il superamento dei limiti di velocità consentiti e facendo anche una serie di contravvenzioni salate. Il tutto però non riconducibile a corse clandestine.

"Si è solo rilevato che in orari notturni alcuni cittadini percorrono tali vie con i propri mezzi ad alta velocità" ha aggiunto l’assessore comunale alla Sicurezza. In ogni caso Merli ha garantito che i controlli continueranno. Hromis ha ribadito all’assessore che "il fenomeno non solo rappresenta un pericolo per la sicurezza dei cittadini ma comporta anche disagi per i rumori notturni e rischi di danni a beni pubblici e privati".