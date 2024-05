A Perugia Le stelle de “L’Umbria che spacca“

Si completa il programma del main stage per “L’Umbria che spacca“ che dal 3 al 7 luglio torna a Perugia con un’undicesima edizione ricca di star e di eventi capaci di consacrare la manifestazione organizzata dall’associazione Roghers Staff come uno dei festival musicali estivi più attesi e importanti del panorama nazionale. L’ultimo tassello svelato è il rock delle Bambole di Pezza e dei Vanilla (ex Vanilla Sky) attesi nella serata gratuita con La Sad che completano la line up più ricca di sempre, con cinque serate delle meraviglie ai Giardini del Frontone. In attesa di altri sei palchi che si apriranno in città.

Mercoledì 3 luglio anteprima del Festival con il cantautorato di Colapesce Dimartino (nella foto sotto), il duo siciliano che sbarca in Umbria dopo i successi a Sanremo e l’uscita dell’album “Lux Eterna Beach”. Giovedì 4 sarà la volta del cantautore romano indie Fulminacci che al Frontone presenterà dal vivo i brani del suo nuovo album “Infinito +1” e i suoi grandi successi. Venerdì 5 il colpo grosso de “L’Umbria che spacca“ con uno dei concerti più attesi dell’estate. Mahmood (nella foto sopra) inizierà proprio a Perugia il “Summer Tour 2024“ che lo porterà nei grandi festival italiani e il Frontone ospiterà per la prima volta in Umbria il cantante e autore amatissimo, reduce dal successo strepitoso di “Tuta Gold”, il brano con cui ha partecipato al Festival di Sanremo e del nuovo album “Nei letti degli altri”. Altro evento indiscusso quello di sabato 6 con due leggende viventi del rap italiano, Salmo e Noyz Narcos in uno show dove ripercorreranno i loro successi e presenteranno per la prima volta dal vivo i brani del joint album CVLT. Finale domenica 7 con “Rebel Sunday“, la serata rock punk a ingresso gratuito con La Sad, il trio reduce da Sanremo con il brano “Autodistruttivo“ insieme a Bambole di Pezza e i Vanilla.

I biglietti sono in prevendita online su www.umbriachespacca.it e nei punti vendita autorizzati.

Volano verso il sold-out i concerti di Mahmood e di Salmo-Narcos con l’80% dei biglietti già venduti, bene le prevendite anche per gli altri appuntamenti.

Ma oltre alle star nazionali “L’Umbria che spacca“ punta sulla dimensione locale e rilancia il “Coop Music Contest“, concorso per giovani musicisti umbri che vogliono mettersi in gioco e conquistare il palco e le luci del festival. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 maggio.

Sofia Coletti