A lezione con la Polizia. Cyberbullismo e rischi del digitale

La Polizia di Stato di Perugia ha incontrato gli studenti del Comprensivo Perugia 3 “San Paolo” per una lezione sul tema della cittadinanza digitale e dei pericoli della rete. Nel corso della lezione con gli oltre 250 studenti i poliziotti hanno affrontato il tema del “rapporto con gli altri”. Si è parlato della cittadinanza digitale, illustrando i comportamenti corretti e sicuri da adottare in rete per attuare una strategia preventiva rispetto al fenomeno del cyberbullismo, anche attraverso una serie di indicazioni ed un’opera di responsabilizzazione sull’uso delle parole all’interno dei social network.