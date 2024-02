A Gubbio nuovo allenamento delle giovani promesse Il centro di qualificazione regionale della Fipav Umbria ha ripreso le attività per reclutare e selezionare i talenti umbri della pallavolo. Gli atleti delle società sportive umbre si allenano per mettere in evidenza le loro qualità fisiche e tecniche, al fine di essere scelti per la rappresentativa regionale under 16 maschile.