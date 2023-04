A Gubbio 5mila Rambo C’è la ’Spartan Race’

Un fine settimana all’insegna dello sport e del "tutto esaurito". Stanno arrivando in queste ore a Gubbio oltre 5.100 atleti da tutta Italia e da ben 24 Paesi, per affrontare la corsa ad ostacoli più famosa al mondo, tra ponti di legno, mura, corde, pietre, acqua, fango, filo spinato, fuoco, oggetti da trasportare collocati lungo il percorso, per renderla più dura ed anche diivertente. E’ la ’Spartan Race 2023’, o meglio la ’’Gubbio Spartan Trifecta Weekend’, attesissima da atleti e appassionati di tutto il mondo, in programma domani e domenica. La Spartan Race eugubina, che ha il cuore nella zona circostante il Teatro Romano per svilupparsi poi neterritorio comunale, prevede tre format ed altrettanti livelli di difficoltà: la Sprint 5km, la Super 10km e la Beast 21km, rispettivamente con 20,30 e 40 ostacoli, valevole per il campionato Spartan Race italiano 2023.. La manifestazione à stata presentata dal sindaco Filippo Mario Stirati, dall’assessore allo sport e turismo Gabriele Damiani, da Giulia Zomegnan, Country Manager Spartan Race Italy e Manuel Moriconi, eugubino, atleta affermato della specialità. La Zomegnan ha parlato di "numeri che ci riempiono di soddisfazione, e che vanno al di là delle previsioni più ottimistiche". Il sindaco Stirati ha sottolineato: "Puntiamo davvero tanto sui grandi eventi e su manifestazioni come questa, dopo una Pasqua ottima. Ora siamo pronti a vivere questa due giorni, consapevoli certamente del fatto che anche i residenti saranno costretti a…una corsa a ostacoli a causa delle limitazioni al traffico e ai parcheggi . Si tratta di sacrifici per la promozione della città".