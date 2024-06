A Gipsy Fiorucci il premio ’UmbriaRoma’

CITTÀ DI CASTELLO – La cantautrice tifernate Gipsy Fiorucci tra le nove eccellenze umbre vincitrici del Premio UmbriaRoma 2024. Momento ricco di soddisfazioni per Gipsy che si aggiudica un altro importante premio dopo i recenti riconoscimenti "Roma Videoclip in Tour" e "Festival d’Autore Pianeta Donna" che la vedono vincitrice della sezione musica e videoclip. Il premio "UmbriaRoma", giunto alla sua ventesima edizione, è promosso dall’Associazione degli Umbri presieduta da Marco Frittella e Massimo Palombi presidente onorario, e ha lo scopo di rappresentare e diffondere i valori culturali e spirituali dell’Umbria. La cerimonia di premiazione si è tenuta lunedì nella sala della Protomoteca in Campidoglio con la conduzione degli attori Massimo Wertmuller e Mita Medici. La giuria del premio, presieduta da Franco Mariotti, ha selezionato i vincitori.