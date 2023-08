A Di Maolo il ’San Valentino’ "Onorata e orgogliosa"

Francesca Di Maolo, presidente dell’istituto Serafico, ha ricevuto, al Teatro Secci di Terni, il "Premio San Valentino – Un Gesto d’Amore" promosso dall’omonima associazione ternana. "Sono onorata e orgogliosa di aver ricevuto questo riconoscimento che dimostra quanto l’Istituto Serafico, e il lavoro di tutte le donne e degli uomini che vi operano, sia riconosciuto e apprezzato dall’intera comunità e ringrazio per questo soprattutto monsignor Francesco Antonio Soddu, vescovo di Terni e la presidente dell’associazione premio San Valentino, Chiara Napolini - ha commentato Di Maolo -. Questo Premio va oltre la mia persona e lo considero un segno, un vero e proprio appello alla società civile: io sono qui a riceverlo in rappresentanza dei ragazzi del Serafico, che ancora oggi vengono considerati troppo deboli e quindi da tenere ai margini della società, e delle loro famiglie, che ogni giorno lottano per rendere migliore la vita dei propri figli e che hanno comunque un gran bisogno di aiuto, di supporto e di sostegno da parte delle istituzioni. Io sono qui a dar loro voce, a dar loro una speranza, a dar loro una chance di futuro". "Nella sua vita come nella sua opera, Francesca Di Maolo testimonia che è possibile tradurre l’amore in gesti quotidiani concreti, evidenziando il senso di giustizia dovuto alle persone più fragili, esaltando l’essere umano in tutte le sue più nobili dimensioni": queste le motivazioni con il quale il comitato scientifico dell’associazione "San Valentino – Un Gesto d’Amore", presieduto da Monsignor Soddu, vescovo di Terni, Narni e Amelia, ha assegnato il riconoscimento.