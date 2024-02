Primario part-time nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Santa Maria. Lo denuncia il Forum Santà del Pd. "Mentre il sindaco di Terni benedice via social, senza osservazioni, la proposta di un nuovo “Polo sanitario” che, non si capisce con quali procedure, dovrebbe sostituire l’ospedale per i prossimi 50 anni, si vedono i primi effetti della nuova convenzione tra facoltà di Medicina di Unipg e l’Azienda ospedaliera, che già un anno fa avevamo chiesto di ritirare – così il Pd – . Le delibere aziendali ci dicono che il nuovo primario della Cardiologia è “immesso nell’attività assistenziale con incarico ad interim di direttore della struttura complessa a direzione universitaria di cardiologia prevedendo lo svolgimento della relativa attività al 50% dell’orario a decorrere dal 15 febbraio 2024”". "Ciò, ovviamente, provoca l’immediata richiesta di pensionamento del professor Dominici, facente funzione dal 2018 – continuano i dem – , da anni professionista innovativo del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare, tramite la struttura di Emodinamica (basta guardare i dati di mobilità attiva) .Un vero autogol per la città. E, con tutto il rispetto per chi arriva a Cardiologia, un’offesa agli ottimi professionisti ospedalieri dover essere guidati da chi non ha tempo per dedicasi a Terni. Di fatto, con la scusa dell’interim si unifica l’Area cardiologica di Terni subordinandola a quella di Perugia, sotto la direzione di Unipg. Presidente Tesei, ma che convenzione ha firmato?"