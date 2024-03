Via libera al Piano regolatore di Bevagna. Il Consiglio comunale ha approvato il documento. Dopo l’adozione della sua parte strutturale avvenuta il 19 luglio 2021, da parte della massima assise cittadina è arrivato il disco verde per lo strumento di pianificazione territoriale. Il lungo percorso è iniziato nel 2005, con la stesura del documento affidata allo Studio Imbesi di Roma. Lo scorso 15 gennaio, all’assessorato regionale all’urbanistica, era inoltre arrivata la sottoscrizione dell’accordo tra Regione Umbria, Provincia di Perugia e amministrazione comunale utile a portare all’approvazione del Prg, per poi passare alla fase operativa. Dal 1974, il Comune di Bevagna ha sempre utilizzato il Piano di fabbricazione con ben 200 varianti, "che ha determinato – commenta il sindaco Annarita Falsacappa - la disseminazione di zone industriali sul territorio, oppure la costruzione di aziende agricole in prossimità del centro storico". Se da una parte il nuovo Prg non riuscirà a “sanare“ queste situazioni, dall’altra si è già riusciti a delocalizzare alcuni progetti di costruzione residenziale in alcune frazioni collinari. "Il Piano regolatore generale porterà alla riqualificazione di diverse aree, continuando inoltre la valorizzazione del centro storico dove si sta ultimando l’efficientamento energetico degli edifici comunali e intervenendo sull’adeguamento sismico delle scuole", aggiunge il sindaco.