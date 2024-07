A 17 anni Michele Liguori è campione italiano di kick boxing

Michele Liguori, 17 anni, del Tma Kick Boxing Umbertide, è campione italiano. Il giovane, fortissimo atleta della palestra "Gem Fitness Club" ha concluso la stagione agonistica di Kick Boxing k1 con quattro vittorie per ko, due vittorie ai punti ed una sola sconfitta, podi che gli hanno permesso di acciuffare il titolo di campione italiano K1. Enorme la soddisfazioni per il maestro ed allenatore dell’atleta Nico Fiorucci e per il presidente Riccardo Ubaldi. "Michele ha lavorato duramente – ha detto Fiorucci – il titolo è il risultato di anni di impegno e tanta passione. Siamo tutti fieri di lui, non tanto per la vittoria, ma per l’impegno, la dedizione e la serietà che mette negli allenamenti". "Sono felice – ha detto il campione – ma so che c’è ancora molto lavoro da fare. Voglio continuare a migliorare in vista dei prossimi traguardi". Michele e il suo team sono stati ricevuti in Comune dal sindaco Luca Carizia e dall’assessore Lorenzo Cavedon.

Pa.Ip.