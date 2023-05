Muore in strada a soli 22 anni, le amiche sbalzate sulla carreggiata

Foligno (Perugia), 21 maggio 2023 – Un incidente stradale terribile che non ha lasciato scampo all’alba di oggi, 21 maggio, a una ragazza di Foligno: Giulia Fedele, appena 22 anni.

La tragedia si è consumata intorno alle 5 lungo la statale 75 Centrale Umbra, all’altezza dell’uscita sud. Giulia viaggiava a bordo di una Lancia Y con altre due amiche che sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, rispettivamente di 18 e 19 anni, tutte di Foligno, in un incidente verificatosi questa mattina, intorno alle 5, lungo la Ss 75 Centrale Umbra, all’altezza dell’uscita sud.

Le ragazze, secondo una prima ricostruzione, sulle quale sono in corso indagini e verifiche, stavano viaggiando in direzione Perugia-Foligno. A un tratto il dramma. L’utilitaria – questa l’ipotesi sula quale si sta lavorando – potrebbe essere finita sul new jersey in cemento che delimita le corsie, sollevandosi per poi ribaltarsi. Un urto violento che non ha lasciato scampo alla ventiduenne.

Subito è scattato l’allarme con l’intervento delle ambulanze del 118 con il personale medico e infermieristico. Purtroppo per la ragazza non c’era più nulla da fare. Le altre due amiche sono state soccorse e poi trasportate in ospedale, una a Perugia, al Santa Maria della Misericordia, l’altra a Foligno, al San Giovanni Battista, in stato di shock, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Ad esprimere il cordoglio per la morte della ragazza è il rione Pugilli: “Ci stringiamo al dolore della famiglia Fedele per la prematura scomparsa di Giulia. Tutto il Rione abbraccia forte i parenti e gli amici in questo momento di dolore"

La salma della ragazza è a disposizione della Procura di Perugia e si è in attesa di conoscere per sapere se sarà disposta l’autopsia.