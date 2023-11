’900 Swing italiano alla sala dei Notari. Concerto per l’Aircc

Musica e solidarietà oggi pomeriggio alla Sala dei Notari dove alle 17 si tiene un concerto offerto dal progetto “Omaggio all’Umbria“ per la giornata dell’Airc, la Fondazione per la Ricerca sul Cancro. Protagonista sarà ’900 Swing italiano (nella foto) un travolgete complesso formato da Massimo Sberna alla tastiera, Adriano Silvestri alla batteria, Gloria Cascelli e Maria Silvestri cantanti, Burnelli Emanuele al sassofon. Il gruppo nasce nel 2008 per rievocare la storia della canzone italiana del Novecento e a Perugia proporrà le più celebri musiche popolari degli anni Cinquanta e Sessanta che verranno offerte al pubblico con racconti e video proiezioni. Uno spettacolo non solo musicale ma che usa le canzoni per raccontare l’Italia di quegli anni, i sogni e i desideri degli Italiani, le invenzioni celebri e tanto altro con autentici gioielli musicali del Novecento che sono lo specchio del loro tempo.

lI concerto è inserito nel bando 2023 dello Sviluppumbria, l’ingresso sarà libero fino ad esaurimento dei posti.