FOLIGNO Alessio Merli, capocantoniere di Forcatura, paesino della montagna folignate con appena 60 abitanti, ha vinto 53mila euro nella puntata di Affari Tuoi del primo maggio. Alessio, nella trasmissione condotta da Stefano De Martino era accompagnato dalla mamma Federica, titolare di una azienda agricola. Una cifra niente male che Alessio è riuscito a vincere a conclusione di una partita in avvio con molte ombre e poche luci che il concorrente è riuscito con bravura a riequilibrare. Un percorso in salita fino a circa metà del gioco, fino a quando Alessio ‘pescati’ i 75mila euro ha rifiutato l’offerta del ‘dottore’. Da qui in avanti Alessio, il cui motto era "entro, spacco e esco" rifiuta la proposta del ‘cambio’ e decide di andare avanti, in considerazione del fatto che sul tabellone spiccava la cifra dei 300mila euro. La partita entra nel vivo, Alessio continua a guardare il tabellone, ripete più volte di essere umile, continuando, però, ad accarezzare la fiducia con la speranza di realizzare il colpaccio e portarsi via la cifra più alta del gioco. Si va verso l’apertura degli ultimi tre pacchi con Alessio che valuta l’offerta del dottore di 53 mila euro e accetta. Scelta azzeccata perché il suo pacco conteneva 20mila euro e alla fine esulta per aver accettato i 53mila euro.

C.Lu.