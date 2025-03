25omila euro di gioielli

TREVI Potrebbe superare i 250mila euro il bottino della rapina a mano armata messa a segno nel tardo pomeriggio di martedì al negozio di gioielleria all’interno della galleria del Centro commerciale di Piazza Umbra. Dalle ulteriori verifiche portate a termine dopo la riapertura dell’attività e dalle indiscrezioni trapelate sembrerebbe che il bottino sia molto superiore al valore di 100mila euro che era emerso. Se così fosse, l’entità del colpo realizzato in poco meno di due minuti, potrebbe assumere contorni molto più pesanti.

La rapina è stata portata a termine in prossimità dell’orario di chiusura della gioielleria mentre, proprio nel momento in cui le commesse si apprestavano a togliere i gioielli dai banchi di esposizione per depositarli al’interno delle casseforti. Commesse inevitabilmente spaventate dalla presenza dei rapinatori, uno dei quali con un fucile in mano.

Sul colpo continuano le indagini da parte delle forze dell’ordine impegnate a verificare nei dettagli le telecamere di sorveglianza all’interno della gioielleria e quelle posizionate ad uno degli ingressi del Centro commerciale di Piazza Umbra. Indagini a tutto campo, anche per capire quale potrebbe essere stata la via di fuga scelta dai banditi per allontanarsi, a tempo di record, a bordo di un’auto bianca.