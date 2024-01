18mila servizi di pattuglia

Oltre 18 mila servizi di pattuglia e perlustrativi, 1.216 di ordine pubblico, 10.817 richieste di aiuto di cui 7.196, pari al 67%, seguite da effettivi interventi sul posto da parte del personale dell’Arma. Questi numeri dell’attività condotta nel 2023 dal Comando provinciale dei carabinieri articolato su tre compagnie (Terni, Amelia e Orvieto ) e trenta stazioni. Il punto è stato fatto dal comandante provinciale, colonnello Antonio De Rosa. Le persone identificate sono state 71.842 mentre i veicoli controllati 56.949, con 4.309 sanzioni al Codice della strada per un totale di poco inferiore ai 700mila euro. Gli arresti sono stati 158 e 1.200 le denunce: numeri che stanno ad indicare che i carabinieri hanno perseguito il 72% dei reati complessivamente segnalati alle forze dell’ordine. Il colonnello De Rosa ha ribadito l’impegno dell’Arma su alcuni fronti come il contrasto allo spaccio e al consumo di droghe (34 arresti e 85 denunce , con 12 chili di stupefacenti sequestrati), ai reati predatori (7 arresti per furto, uno per rapina e 118 denunce) che comprendono anche il fenomeno delle truffe agli anziani, ai reati da codice rosso. Relativamente tranquilla, è stato sottolineato, la situazione sul piano delle infiltrazioni criminali, "dove non ci sono evidenze né allarmi anche se l’attenzione deve restare massima".