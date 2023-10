Un secolo di emozioni: i 100 anni dei Baracconi

Perugia, 6 ottobre 2023 – «Oggi Perugia ha 400 cittadini in più. È questo il numero delle persone impegnate al Luna Park, più di cento famiglie che, nei circa 50 giorni in cui si trattengono, qui fanno i loro acquisti e mandano i figli a scuola. Siamo cittadini del mondo ma quando arriviamo ci sentiamo a tutti gli effetti perugini". Lo ha detto Vincenzo La Scala, della commissione organizzativa dell’evento, pronto ad accendere le luci del divertimento formato famiglia dal 14 ottobre al 12 novembre. L’appuntamento è sempre là, a Pian di Massiano, dove i Baracconi, insieme alla Fiera dei Morti, sono ormai diventati un pezzo del folclore cittadino.

Quest’anno i Baracconi compiono un secolo. Per questo, agganciate alle giostre ci saranno una serie di iniziative. A presentare l’edizione centenaria dello spettacolo viaggiante, gli assessori Clara Pastorelli (commercio), Gianluca Tuteri (politiche giovanili), Luca Merli (sicurezza), insieme a Paola Fioroni, vicepresidente dell’assemblea legislativa della Regione Umbria, che per l’occasione ha dato il patrocinio.

Tra le novità, il 31 ottobre, è in programma la serata di Halloween con animatori in maschera e sconti per chi si presenta con maschere originali. L’8,9 e 10 novembre, invece, c’è la Festa del bambino: sarà possibile fruire delle giostre a 50 centesimi grazie alla distribuzione nelle scuole di 27mila cartelle (ciascuna con 12 buoni) divise per scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Infine, non mancheranno neppure quest’anno due giornate gratuite per persone con disabilità da concordare con gli istituti e l’amministrazione. Sabato 14 inaugurazione alle 15 con sfilata di majorette e banda. Alle 23.30 spettacolo pirotecnico per dare il via alle emozioni, che da un secolo ci regalano i Baracconi.