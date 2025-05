Sicurezza e ordine pubblico. Centrodestra critico: "Interventi straordinari"

E’ ancora il tema sicurezza e ordine pubblico ad accendere il dibattito in città. Con la richiesta di "interventi straordinari e l’immediata istituzione dell’assessorato alla sicurezza per la grave situazione di degrado e insicurezza nella città di Perugia". A chiederlo sono i consiglieri comunali di opposizione che sul tema hanno presentato un ordine del giorno urgente. "Negli ultimi giorni si è verificata a Perugia una grave e preoccupante escalation di episodi di violenza, degrado urbano e criminalità diffusa, che ha determinato una crescente e palpabile sensazione di insicurezza tra la popolazione" si legge nell’atto che porta la firma di Nilo Arcudi, Paolo Befani, Chiara Calzoni, Elena Fruganti, Edoardo Gentili, Riccardo Mencaglia, Clara Pastorelli (nella foto), Augusto Peltristo, Margherita Scoccia, Gianluca Tuteri, Leonardo Varasano e Nicola Volpi.

Nel documento vengono elencati alcuni degli episodi più significativi avvenuti in questi ultimi giorni nell’acropoli tra cui la "violenta aggressione con bastoni e mazze" nel kebab di via Bartolo, l’uomo fermato a Porta Pesa con machete, passamontagna e mezzo chilo di hashish, il buttafuori aggredito con la roncola e lo spray urticante davanti a una discoteca della periferia, il video divenuto virale del divano posizionato sabato sera davanti alle scale della cattedrale di San Lorenzo. "Tali episodi non costituiscono casi isolati ma parte di un fenomeno che desta profonda preoccupazione tra i cittadini, i quali sempre più frequentemente manifestano timore, rinunciano a frequentare spazi pubblici e modificano le proprie abitudini per evitare situazioni ritenute pericolose - scrivono i consiglieri di centrodestra e civici -. La città appare in una fase di arretramento sul piano della vivibilità e della coesione sociale, con una percezione crescente di assenza delle istituzioni nei luoghi critici". Quindi l’affondo: "La sindaca ha delegato la materia della sicurezza a un consigliere comunale, figura priva di strumenti politici ed esecutivi, senza istituire un assessorato capace di agire con continuità, visione e capacità di coordinamento". L’opposizione chiede, dunque, di "reistituire immediatamente l’assessorato alla sicurezza, dotandolo delle risorse e competenze necessarie, quale risposta politica indispensabile alla gravità della situazione attuale".