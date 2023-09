Un secolo di Baracconi Foto, disegni e testi: "Raccontiamo l’emozione delle giostre"

Il Luna Park di Perugia, per tutti i “Baracconi“, quest’anno festeggia i suoi primi 100 anni. Con l’occasione il Comune, in collaborazione con gli operatori di Pian di Massiano, intende ripercorrere la storia fotografica di questo evento itinerante che continua ad essere una tradizione popolare molto amata da grandi e piccini. Per raccontare la storia del Luna Park verrà allestita una mostra in un gazebo all’interno dell’area dal 14 ottobre al 12 novembre. Insieme alle foto saranno esposti anche i disegni e i testi che le scuole di Perugia invieranno al Comune. "I Baracconi rappresentano da sempre luogo identitario della città di Perugia cui sono molto legati – spiega l’assessore al commercio Clara Pastorelli – Un luogo del divertimento in cui sono cresciute tantissime generazioni, ma anche della socialità grazie alla disponibilità dei giostrai che, annualmente, in collaborazione con la nostra amministrazione organizzano giornate gratuite dedicate ai meno fortunati".

Le modalità: insieme alla mostra fotografica riservata ai cittadini (gli scatti massimo 3 vanno inviati entro l’8 ottobre a [email protected]), c’è un concorso per le scuole che consiste in un disegno per le elementari e un testo per le secondarie, su: “Le emozioni, i colori, i suoni e i profumi del Luna Park a Perugia”.

Le scuole vincitrici saranno premiate il 10 novembre nella “giornata del bambino“, con una borsa di studio di 2.000 euro a scuola offerta dagli operatori. I disegni e i testi dovranno essere inviati o consegnati a mano in busta chiusa al Comune di Perugia, Corso Vannucci 19, U.O. Segreteria Organi Istituzionali - Comunicazione, E.Q. a Simona Cortona entro il 20 ottobre.