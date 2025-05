Aeroporto Umbria, potenziati i voli per Malta. Ma ecco tutte le rotte delle vacanze

Perugia, 6 maggio 2025 - Scalda i motori l'aeroporto internazionale dell'Umbria, che oggi per bocca del direttore dello scalo Umberto Solimeno annuncia che il collegamento con Malta che sale a tre voli settimanali, mentre c'è l'obiettivo di includere nelle possibilità di viaggio anche Francia e Germania per puntare ad un milione di passeggeri. "I voli diretti Perugia-La Valletta (giovedì, venerdì e domenica) effettuati da Ryanair costituiscono un’opportunità concreta per il turismo outgoing e incoming - dice Solimeno, presente Cristina Schena, rappresentante del turismo maltese - perché favoriscono la connessione tra territori complementari per offerta e stagionalità".

I voli: il network 2025 include 8 collegamenti nazionali e 9 internazionali, con alcune novità. Tra queste, il nuovo volo da/per Pantelleria operato da Hello Fly, che conferma anche la rotta su Lampedusa introdotta nella scorsa stagione. Aeroitalia ripropone inoltre i collegamenti per Olbia e Lamezia Terme, attivi dal 14 giugno con due frequenze settimanali (martedì e sabato). Anche per l’estate 2025, Ryanair si conferma il principale vettore dello scalo, con 10 destinazioni servite e un potenziamento delle frequenze su numerose rotte. I voli da/per Londra Stansted diventano giornalieri; quelli da/per Catania passano a cinque frequenze settimanali; Cagliari e Palermo contano rispettivamente tre e fino a sette voli a settimana. Attivi per l’intera stagione anche i collegamenti da/per Barcellona, Bruxelles, Bucarest, Cracovia e Malta, con frequenze comprese tra due e quattro voli settimanali a seconda della destinazione. La rotta da/per Brindisi sarà operativa dal 3 giugno, con due frequenze settimanali.

Tra gli altri collegamenti internazionali: British Airways conferma i voli da/per Londra Heathrow, operativi dal 3 maggio con fino a quattro frequenze settimanali; Transavia sta collegando Rotterdam con tre voli settimanali; Wizz Air opera la rotta da/per Tirana giornaliera.