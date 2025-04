Aerei: voli e rotte dell'estate 2025 da Pisa, Firenze e Elba. Tutte le destinazioni

Firenze, 3 aprilee 2025 - Le connessioni con i principali hub europei per i voli intercontinentali; le destinazioni low cost ormai cliccatissime e conosciutissime; e la gestione dell'aeroporto dell'Elba, isola che sarà collegata a Pisa e Firenze. Toscana Aeroporti ha presentato il piano per l'estate dei suoi scali. Con diverse conferme e tante importanti novità. Nell'estate 2025 Toscana Aeroporti metterà a disposizione oltre 8 milioni di posti. Dopo i risultati senza precedenti del 2024 e una stagione invernale al di sopra delle aspettative, la società che gestisce gli scali di Firenze e Pisa stima per i mesi più caldi dell'anno un incremento del 9,6% dei passeggeri.