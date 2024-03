Ippica, a Pasqua il Gran Galà di galoppo

Firenze, 30 marzo 2024 – Gran galà di galoppo all'ippodromo Cesare Meli di Firenze. Una domenica di Pasqua diversa dal solito, incentrata sullo sport per tutti gli appassionati del mondo ippico e per le famiglie che vogliono passare una giornata in mezzo ai cavalli e alla natura nel Parco delle Cascine. Sono sei le corse in programma di grande rilievo, su tutte il Premio Granducato di Toscana, montepremi euro 12.100, con cavalli di tre anni sui 1200 metri del percorso in pista grande. Le altre cinque corse sono: Premio Piazza Vittorio Veneto, Premio Viale degli Olmi, Premio Paolo Demidoff, Premio Le Cascine, Premio Villa Demidoff. Al Visarno 'Cesare Meli' è atteso il pubblico delle grandi occasioni.

Questi i favoriti di domenica 31 marzo con inizio alle 15.35. 1 corsa: Zeta Penny e Borreale. 2 corsa: Sicilian Focus e Blue Kiss. 3 corsa: Arcadia Love e Zakerova. 4 corsa: Lagherta Girl, Fenice Rosa e Brooklyn. 5 corsa: Binzago, Caiddu e The Last Rebel. 6 corsa: Slowmotion, Billy The Glory e I SawThat. Stabilite anche le altre date di corse al galoppo nel mese di aprile previste nei giorni 4, 11, 18, 25 con la tradizionale e prestigiosa corsa dell’Arno, e per concludersi il 30 aprile.

La stagione del galoppo, all'ippodromo Cesare Meli di Firenze, quest'anno inizierà per Pasqua. Una gradita sorpresa poiché per la prima volta l’ippodromo fiorentino aprirà le sue porte la domenica di Pasqua per il primo appuntamento di galoppo del 2024. Sarà un convegno di rilievo con in programma sei corse e intrattenimenti per il pubblico.

Francesco Querusti