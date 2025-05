Arezzo, 16 maggio 2025 – I successi dello sport aretino: volano pallavolo, ginnastica, scherma e pesca

I riconoscimenti dell’Amministrazione Comunale alle società e agli atleti

Storica promozione in serie B per i ragazzi nero-amaranto del volley aretino, promozione in A1 per le “farfalle” della Ginnastica Falciai, vittorie per Federica Gamberini nel fioretto e per Riccardo Martini nella pesca. Una stagione felice per lo sport aretino, che ha ottenuto il riconoscimento dell’Amministrazione. Questa mattina nella Sala del Consiglio di Palazzo Comunale il presidente Luca Stella e gli assessori Federico Scapecchi e Monica Manneschi hanno ricevuto le società e gli atleti che con i risultati raggiunti si sono distinti nelle rispettive discipline. Le targhe celebrative sono state consegnate alle società Club Arezzo e Ginnastica Falciai, a Federica Gamberini del Circolo Schermistico Aretino, nuova campionessa italiana fioretto femminile categorie Allieve e a Riccardo Martini, campione italiano AICS di pesca trota lago categoria ragazzi U18.

"È con orgoglio che festeggiamo i recenti e straordinari successi dello sport aretino, tangibile dimostrazione della passione, del talento e dell'impegno che animano le nostre società sportive e i nostri atleti – ha commentato l’assessore allo sport Federico Scapecchi. - Questi risultati non solo onorano la nostra città, ma rappresentano anche un prezioso esempio per le giovani generazioni, incoraggiandole a perseguire i propri sogni. Continueremo a supportare le nostre realtà sportive affinché possano raggiungere traguardi sempre più ambiziosi".