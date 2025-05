Arezzo, 18 maggio 2025 – Pirotecnica rimonta amaranto a Genova: Razzolini (2) e Balducci (primo gol tra i grandi) fanno 3-3. L'Arezzo si congeda dal campionato al decimo posto . Per l'ultima giornata del campionato di Serie B 2024/25 l’Arezzo è ospite del Genoa. Le citte amaranto cercheranno di consolidare il nono posto.

GENOA - ACF AREZZO

Genoa: Forcinella (Macera ‘45), Abate (Lipman ‘77), Ferrato (Rigaglia ‘63), Cuschieri, Di Criscio, Acuti (Massa ‘63), Campora, Bargi, Cinotti, Mele (Errico ‘72), Lucafo

A disposizione: Macera, Lipman, Bettalli, Errico, Rigaglia, Ferrara, Giacobbo, Massa, Macera, Bragonzi

All. Fabio Fossati

ACF Arezzo: Pieri, Licco, Barsali (Tomassini ‘56), Bruni, Taddei (Nasoni Sara 88’), Lorieri, Toomey, Fracas (Balducci ‘60), Martino (Perfetti 88’), Fortunati (Nasoni Emma ‘56), Razzolini

A disposizione: Bartalini, Corazzi, Zito, Balducci, Santini Margherita, Perfetti, Nasoni Sara, Nasoni Emma, Tomassini

All. Ilaria Leoni

Marcatrici: Acuti (‘21), Campora (‘39), Cuschieri (53’), Balducci (74’), Razzolini (77’, 93’)

Ammonite:

Angoli: 0-5

Recupero: 1’-4’

PRIMO TEMPO

2’ Occasione Arezzo. Taddei si avventa su un retropassaggio della difesa del Genoa e si ritrova a tu per tu con Forcinella, con la palla tra i piedi. L’attaccante amaranto va al tiro, ma l’estremo difensore manda la palla in angolo.

6’ Nuovamente Taddei vicina al gol. Lorieri va a battere un corner e crossa bene la palla in area. La numero 23 si avventa sul pallone di testa indirizzando in porta, ma la sfera di gioco esce.

9’ L’Arezzo continua a spingere in avanti, questa volta con Martino. La centrocampista recupera palla e va al tiro da fuori area. Forcinella respinge.

15’ Occasione delle amaranto con Fracas. Fortunati entra in area e riesce ad appoggiare la palla alla 77. L’attaccante si trova con le spalle alla porta, ma riesce a girarsi e a tentare la conclusione. Palla fuori di poco.

18’ Il Genoa sembra aver trovato il gol del vantaggio. Bargi da sola davanti a Pieri batte l’estremo difensore amaranto. Tutto annullato per fuorigioco.

21’ Gol Genoa. Le padrone di casa vanno al tiro con Abate. Pieri sembra poterci arrivare ma la palla batte sulla traversa e torna in campo. Ne approfitta Acuti di testa e porta le padrone di casa in vantaggio.

28’ L’Arezzo prova a reagire. Fracas arriva di testa su una palla alta ma non riesce ad impensierire Forcinella.

32’ Le padrone di casa provano ad allungare le distanze, ma Pieri blocca la palla tra i guantoni.

35’ Occasione per le amaranto, con Licco che entra in area sulla sinistra. Non trovando spazi per mettere la palla in mezzo va al tiro. Pallone alto sulla traversa.

37’ Il Genoa si fa vedere nuovamente nei pressi della porta amaranto. Bargi, nuovamente da sola contro Pieri, va al tiro. L’estremo difensore prima respinge, poi riesce a rimettersi in piedi per spazzare. La palla rimane comunque nella tre quarti delle ospiti e le padrone di casa hanno una nuova occasione con Acuti, ma la palla finisce a lato.

39’ Gol Genoa. Dalla destra viene messo un cross che attraversa tutta l’area. Campora ci arriva di testa, lasciando Pieri senza scampo.

44’ Il primo tempo si chiude con un’altra occasione per le padrone di casa. Campora va al tiro, ma Pieri riesce a parare.

SECONDO TEMPO

51’ Occasione per l’Arezzo. Razzolini viene servita al centro dell’area, con la porta lasciata scoperta da Macera. Il capitano delle amaranto prova a sistemarsi il pallone, permettendo all’estremo difensore di rimettersi in posizione e parare.

53’ Gol Genoa. Ferrato si invola verso l’area amaranto sulla sinistra. La numero 9 delle padrone di casa mette poi un cross basso in area. Nessun difensore delle ospiti riesce a fermare il pallone e Cuschieri mette in fondo alla rete.

54’ Ancora Ferrato trova lo spazio per andare al tiro. La palla esce oltre il secondo palo.

61’ L’Arezzo prova a trovare un gol dalla distanza con Martino. Macera blocca il pallone tra i guantoni.

68’ Occasione Genoa. Le padrone di casa arrivano nell’area dell’Arezzo. Bargi va al tiro, ma viene respinto dalla difesa amaranto.

74’ GOL AREZZO. Martino va a battere un calcio d’angolo. Balducci si avventa sul cross di testa e finalizza.

77’ GOL AREZZO. Le amaranto accorciano le distanze con Razzolini che da sola davanti al portiere riesce a mettere sul fondo della rete

93’ GOL AREZZO! Le amaranto trovano il pareggio grazie alla doppietta del capitano Razzolini che ha finalizzato di testa su corner di Lorieri.

Tante le occasioni dell’Arezzo che riesce a recuperare uno svantaggio di 3 reti, chiudendo il match con un pareggio. La stagione si conclude al decimo posto.

--