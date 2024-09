Una stagione sull'altalena

Per la seconda volta consecutiva, nella scorsa stagione, Il Bisonte Firenze ha mancato l’accesso ai playoff, piazzandosi al decimo posto. Il rendimento generale, guardando la classifica, è stato praticamente speculare rispetto all’annata 2022-23, con un leggero miglioramento nel bilancio (11-15 rispetto al 9-17 del 2022-23). Per la verità, la Roma Volley, ultima qualificata ai playoff scudetto, si è fermata a 12 vittorie e 14 sconfitte, ma totalizzando 7 punti più rispetto ai 30 della squadra toscana. Le ragazze di Carlo Parisi hanno d’altronde faticato nel restare a galla nelle giornate più difficili: delle 15 sconfitte, ben 14 sono arrivate per 0-3 o 1-3. Alla fine del girone d’andata, il Bisonte era in ogni caso ancora ottavo, ma il momento caldo della stagione ha riservato anche un pesante filotto di sei sconfitte consecutive alle ragazze di Carlo Parisi. Il cui ciclo in A1 con le bisontine resta comunque secondo solo a quello di Giovanni Caprara per percentuale di vittorie (44,4% a 44,8%).