Un precampionato al top

Il Bisonte Firenze è pronta a mettere anima e corpo nella nuova stagione. La fase di preparazione si è conclusa con risultati incoraggianti. Dopo i test medici e fisici, la squadra ha svolto intensi allenamenti nella Sussidiaria di Palazzo Wanny, alternando anche sessioni in piscina. Il gruppo è stato guidato dal nuovo coach Simone Bendandi, che ha espresso soddisfazione per l'entusiasmo e la partecipazione delle atlete. Lavorando su tecnica e riattivazione, la squadra ha posto le basi per affrontare la nuova stagione. Il percorso precampionato è passato anche per il Trofeo McDonald’s di Imola, primo test agonistico della stagione nel quale le bisontine hanno affrontato e battuto prima la Omag San Giovanni in Marignano (3-0) e poi la Roma Volley (3-0) in finale. L'ultimo test stagionale è stato quello casalingo contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia terminato 2-2. «È stato un ottimo test, perché il ritmo di gioco è stato interessante» ha commentato a fine partita coach Benandi.