Un esercito di volenterosi tra enti e privati. In prima linea anche Comune e Comsubin

Tra gli enti e le associazioni presenti anche: Guardia costiera, Nato sto cmre, scuola Garibaldi Le Grazie, PortoVenere Sviluppo, Porto di Porto Venere, Centro nautico e sommozzatori della polizia di Stato, Drafinsub, Cressi, Croce Bianca Le Grazie, Forza e Coraggio Le Grazie, Borgata marinara Le Grazie, gruppo operai comunali, Protezione civile Porto Venere, Pescicoltura Portovenere, Sepor, Submariner, Velagiovane, La Nave di Carta, Gama Sub, Marine Engineering, Gruppo Sub Ospedale, Spezia Sub, Diving Calafuria, Iandra Sub, Associazione Golfo dei Poeti, Mitilicoltori Spezzini, Sa Bastia Aps, Enea, Percorsi nel blu Isa2-Blu School, Cantiere della Memoria. Senza dimenticare lo staff tecnico della stessa Pro Loco graziotta che ha garantito il supporto tecnico e logistico.