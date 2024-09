Trofeo McDonald’s al Bisonte

A un mese dall'inizio della preparazione, Il Bisonte Firenze dimostra di essere già in ottima forma, aggiudicandosi il Trofeo McDonald’s. Nella finalissima al PalaRuggi di Imola, la squadra allenata da Simone Bendandi ha battuto Roma Volley con un netto 3-0. La partita, equilibrata solo nei primi scambi del set inaugurale, è stata dominata dalle bisontine, che hanno confermato la superiorità già mostrata in semifinale contro Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Il tecnico Bendandi ha schierato Agrifoglio in regia e Malual opposto, con Davyskiba e Cagnin schiacciatrici. Cruciale il contributo delle centrali Mancini e Butigan, supportate da un’ottima difesa orchestrata da Leonardi. Malual, premiata come MVP del torneo, ha guidato l’attacco con 12 punti. Bendandi ha commentato: «Sono soddisfatto, non solo per la vittoria, ma per l'intensità e la qualità di gioco. Questo successo è una grande iniezione di fiducia per le ragazze».